Гигин: суверенитет — это внутреннее ощущение гордости за свою страну

Вадим Гигин отметил, что в этот праздничный день мы много говорим о единстве. «И на самом деле мы сформировались как единая нация. У нас нет деления на Западную и Восточную, Северную и Южную Беларусь. И это наше великое достижение, и мы сделали это вместе. Ведь мы белорусы», — сказал он.