Гигин: суверенитет — это внутреннее ощущение гордости за свою страну

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как взаимосвязаны достижения страны с единством народа, рассказал во время Форума патриотических сил Беларуси во Дворце спорта председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество “Знание” Вадим Гигин, передает корреспондент БЕЛТА.
Вадим Гигин отметил, что в этот праздничный день мы много говорим о единстве. «И на самом деле мы сформировались как единая нация. У нас нет деления на Западную и Восточную, Северную и Южную Беларусь. И это наше великое достижение, и мы сделали это вместе. Ведь мы белорусы», — сказал он.
Спикер призвал забыть о прилагательных «маленькая» и «небольшая» по отношению к нашей стране: «Беларусь — это уверенное, независимое и суверенное государство. И суверенитет не определяется площадью территории или количеством населения. Суверенитет — это внутреннее ощущение гордости за свою страну».
Мы — наследники великой исторической традиции. «Традиции тех героев, которые сражались за нашу Беларусь. Мы наследники поколений победителей и не можем лишиться памяти о них, ведь мы белорусы», — сказал Вадим Гигин.
Эта пятилетка объявлена пятилеткой качества, а год — годом благоустройства. «И уже сейчас мы можем уверенно сказать, что все обозначенные цели будут достигнуты. Ведь мы гордимся качеством нашей продукции, порядком на наших улицах, чистотой городов и деревень. Ведь мы белорусы», — отметил он.
В завершение Вадим Гигин подчеркнул, что наши достижения невозможно представить без выбора, который мы сделали в 1994 году: «Мы выбрали нашего Президента и остаемся верными своему выбору. Сейчас непростая пора. Но когда время было простым? Вокруг множество угроз и вызовов. Кажется, мир сошел с ума. Миссия нашего народа — сохранить мир, спокойствие и единство. И мы сможем это сделать, ведь мы белорусы».-0-