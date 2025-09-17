Невролог Паркер рассказал о хитрости, помогающей при бессоннице

При бессоннице можно попробовать технику «дыхания пальцами». Необычным способом расслабления и быстрого засыпания поделился психотерапевт и невролог Джеймс Паркер.
По словам доктора, его метод позволяет снять стресс всего за несколько минут.
Для выполнения техники нужно удобно устроиться в кресле или лечь в постели, подняв одну руку перед собой и широко расставив пальцы. Затем следует медленно обвести указательным пальцем другой руки поднятую руку, начиная от большого пальца и заканчивая мизинцем, объяснил врач.
Он также подчеркнул важность правильного дыхания: при движении вверх вдоль пальца нужно делать глубокий вдох через нос, а при спуске — выдыхать через рот, передает портал HuffPost.
Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что для борьбы с бессонницей нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. По словам Кудинова, самый доступный способ помочь себе — прогулка перед сном.
Привычка поздно ложиться спать и плотно ужинать может мешать полноценному отдыху и качественному сну. По словам врачей, оптимально — ложиться спать не позже полуночи, а лучше — в 23:00. Для улучшения качества сна эксперт рекомендовал вечерние прогулки или занятия физкультурой.