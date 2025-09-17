На Канарах полиция арестовала 19 мигрантов по обвинению в убийстве 50 человек

Полиция Испании арестовала 19 мигрантов, прибывших на Канарские острова из Сенегала, они подозреваются в пытках и убийстве 50 мигрантов, которые прибыли в страну на одной лодке вместе с задержанными. Об этом написала газета The Times.
По данным издания, в конце августа у острова Гран-Канария было обнаружено дрейфующее судно с пассажирами-африканцами, пытавшимися добраться в Европу. Тогда были спасены 248 человек.
В материале отметил, что позже многие из них сообщили властям, что на борту первоначально было около 300 человек. Но за время 11-дневного перехода, когда у судна появились проблемы с двигателем, некоторые из мигрантов стали вести себя агрессивно, обвинять других пассажиров в колдовстве, пытать. Некоторых выбрасывали за борт. Полиция полагает, что жертвами преступников стали около 50 человек.
Как писал сайт KP.RU, 13 августа неподалеку от итальянского острова Лампедуза потерпело крушение судно с мигрантами. В результате происшествия спасти не удалось около 20 человек, еще 27 считались пропавшими без вести. На месте проводились поисково-спасательные операции.
Напомним, в августе 2023 года около двух тысяч иностранцев добрались на итальянский остров за сутки. Уточнялось, что 1826 беженцев высадились на острове, приехав на 63 лодках и плавательных средствах.