На Канарах полиция арестовала 19 мигрантов по обвинению в убийстве 50 человек

В материале отметил, что позже многие из них сообщили властям, что на борту первоначально было около 300 человек. Но за время 11-дневного перехода, когда у судна появились проблемы с двигателем, некоторые из мигрантов стали вести себя агрессивно, обвинять других пассажиров в колдовстве, пытать. Некоторых выбрасывали за борт. Полиция полагает, что жертвами преступников стали около 50 человек.