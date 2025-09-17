«Сквер энергетиков», детский мультикомплекс, световые инсталляции. Новые объекты открыли для гомельчан

Еще один сюрприз с заботой о подрастающем поколении и стремлением к созданию комфортной городской среды — современная многофункциональная площадка на улице Головацкого в 18-м микрорайоне. По сути, это целый квартал с игровыми зонами. Здесь создан максимум для детского счастья. Это и сказочный комплекс с горками, и площадка для малышей с песочницами и качелями, и обширная территория с тренажерами. Локация возведена в краткие сроки, благодаря инициативе и поддержке руководства и трудовых коллективов строительных организаций, работающих на территории города.