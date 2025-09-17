«Сквер энергетиков», детский мультикомплекс, световые инсталляции. Новые объекты открыли для гомельчан

17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства новые социально значимые и арт-объекты открыли в Гомеле, сообщает БЕЛТА.
В Советском районе сегодня открыт «Сквер энергетиков». Эта городская локация отражает вклад предприятия «Гомельэнерго» в развитие региона и обеспечение его устойчивого функционирования. Центральный элемент сквера — монолитная арка с объемными световыми композициями. Также на территории размещены многофункциональная спортивная площадка и зона для детских игр. Здесь высажены декоративные деревья и кустарники, проложены пешеходные дорожки. В итоге на карте областного центра появилось еще одно универсальное место для активного и семейного отдыха.
«Здесь создана современная зона отдыха, включающая яркий детский городок, уличные тренажеры, площадку для игры в баскетбол, оригинальные скамейки и благоустроенные аллеи, велопарковку и многое другое. Современное освещение придаст особый шарм этой локации в вечернее время», — рассказали в горисполкоме.
Еще один сюрприз с заботой о подрастающем поколении и стремлением к созданию комфортной городской среды — современная многофункциональная площадка на улице Головацкого в 18-м микрорайоне. По сути, это целый квартал с игровыми зонами. Здесь создан максимум для детского счастья. Это и сказочный комплекс с горками, и площадка для малышей с песочницами и качелями, и обширная территория с тренажерами. Локация возведена в краткие сроки, благодаря инициативе и поддержке руководства и трудовых коллективов строительных организаций, работающих на территории города.
Как подчеркнул председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов, это событие стало продолжением масштабной работы по благоустройству города, которая в этом году получила особое внимание. «Открытие приурочено к важному государственному празднику, подчеркивая единство наших усилий в стремлении сделать Гомель еще более уютным и современным», — отметил он.
К слову, на днях, в честь 883-го Дня города, были введены в эксплуатацию четыре многофункциональные площадки в каждом районе областного центра, а также инклюзивная зона для детей с ограниченными возможностями.
Также этим вечером засияли огни двух новых арт-объектов. На въезде в город со стороны трассы М8 появился «Комбайн», контур которого обведен светодиодной лентой. В темное время суток подсветка создает эффект вращения, создавая визуальную иллюзию движения. А на улице Советской засиял огнями «Паровоз», прототипом которого стал советский пассажирский состав серии Су, выпускавшийся с 1924-го по 1951 год. Эта масштабная конструкция органично дополнила городской ландшафт вблизи железного полотна. Подсветка также создает визуальный эффект динамики. -0-
Фото Гомельского облисполкома.