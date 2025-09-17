Трое пожилых монахинь сбежали из дома престарелых и вернулись в монастырь

По словам монахинь, в начале сентября они в сопровождении группы бывших учениц и со слесарем восстановили доступ в свои прежние кельи, при этом изначально в доме не работали вода и электричество. Специалисты заменили замки в их комнатах, и сейчас подача коммунальных услуг частично восстановлена.