Трое пожилых монахинь сбежали из дома престарелых и вернулись в монастырь

В Австрии три монахини, 88-летняя сестра Бернадетта, 86-летняя сестра Регина и 82-летняя сестра Рита, вернулись в бывший монастырь Клостер Гольденштейн вблизи Зальцбурга после того, как в декабре 2023 года их переселили в католический дом престарелых. Об этом сообщил телеканал BBC.
Священнослужительницы, которые были последними жителями обители, заявили, что их вывезли против воли, и потребовали права оставаться в родном доме до конца жизни.
По словам монахинь, в начале сентября они в сопровождении группы бывших учениц и со слесарем восстановили доступ в свои прежние кельи, при этом изначально в доме не работали вода и электричество. Специалисты заменили замки в их комнатах, и сейчас подача коммунальных услуг частично восстановлена.
Местные жители обеспечили сестер питьевой водой, генераторами для электроэнергии, а начали привозить им продукты и медицинскую помощь.
— Когда мы им понадобимся, они просто должны будут позвонить нам. И мы обязательно придем. Монахини здесь так сильно изменили жизни многих людей к лучшему, — заявила волонтер Софи Таушер.
Провост аббатства Маркус Грасль раскритиковал решение монахинь, назвав их возвращение в бывший монастырь «совершенно непостижимым» и «эскалацией», передает «Газета.Ru».
