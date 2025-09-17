Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ почти по всем направления в зоне СВО

Группировка «Восток» продолжает наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях. При этом, как отметил глава Генштаба, наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, куда ВСУ перебросили силы, ослабив позиции на других участках.