Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ почти по всем направления в зоне СВО

Российские войска в зоне специальной военной операции (СВО) наступают практически на всех направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Наши войска в зоне СВО действуют практически на всех направлениях», — отметил военачальник.
По его словам, группировка «Запад» продвигается в районе Купянска Харьковской области Украины. Генштаб также зафиксировал успехи армии на краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска.
Герасимов сообщил, что российские войска полностью выбили украинские подразделения из Серебрянского лесничества.
Группировка «Восток» продолжает наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях. При этом, как отметил глава Генштаба, наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, куда ВСУ перебросили силы, ослабив позиции на других участках.
Как сообщили в Минбороны РФ, сегодня, 17 сентября, Герасимов посетил зону проведения СВО и проверил выполнение боевых задач группировкой «Центр».