Герасимов проверил выполнение задач соединениями группировки войск «Центр»

Герасимов оценил обстановку, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц.

Источник: Аргументы и факты

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр» на красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.

Во время работы на передовых пунктах управления соединений и общевойсковых объединений Герасимов оценил обстановку, заслушал доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зонах ответственности.

По итогам визита генерал подвел промежуточные итоги совместно с командованием группировки войск «Центр» и определил задачи на дальнейшие действия.

Кроме того, начальник Генштаба вручил государственные награды военнослужащим, проявившим доблесть и мужество при освобождении Донецкой Народной Республики, и поблагодарил их за высокий профессионализм и самоотверженность.

Ранее Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ почти по всем направления в зоне СВО.