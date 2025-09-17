Мы вместе и мы — сила. Могилев отметил День народного единства концертом, ярмаркой и народными гуляньями

17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилев широко и красочно отметил День народного единства. Главные торжества развернулись на площади Единства, где вечером собрались тысячи горожан, передает корреспондент БЕЛТА.
По всему городу сегодня проходили народные гуляния, работали ярмарки и интерактивные площадки, создавая атмосферу всеобщего праздника и сплоченности. Люди всех возрастов — от малышей до пожилых — пришли сюда не просто посмотреть, а поучаствовать, пообщаться и почувствовать себя частью большого общего праздника.
Центральным событием стал праздничный концерт на площади Единства. Со сцены звучали песни и стихи, а зрители подпевали артистам, создавая неповторимую атмосферу единения. Праздничное настроение дополняли развевающиеся флаги и выступления творческих коллективов всех возрастов — от детских хоров до профессиональных ансамблей. Город буквально жил в ритме праздника: на улицах звучала музыка, дети смеялись, взрослые фотографировались у тематических инсталляций, а на ярмарочных рядах шла оживленная торговля.
С поздравлением к жителям города обратился председатель Могилевского городского исполнительного комитета Сергей Чертков. «Благодаря единству нам удалось победить в Великой Отечественной войне, в послевоенные годы заново отстроить республику, и благодаря этому единству мы сейчас создаем наше сильное и суверенное государство», — подчеркнул он.
Сергей Чертков выразил уверенность, что опираясь на опыт прошлых поколений и героическую историю, горожане создадут все условия для будущих поколений.
Праздник получился по-настоящему семейным. Жительница Могилева Татьяна Матосова пришла вместе со всей семьей: с мужем, ребенком и родной сестрой. «Атмосфера прекрасная, все нравится. Все люди активные, позитивные и вся эта обстановка и концерт сам впечатляет, очень интересно! Всегда готовы участвовать в таких праздниках, поэтому нужно ценить каждое мгновение и такие моменты, которые устраивает наш город», — поделилась она.
На площади Единства, под открытым небом, в этот вечер не было случайных зрителей. Каждый пришел сюда осознанно — почтить память предков, разделить с земляками чувство гордости за общую историю и просто насладиться теплым сентябрьским вечером в кругу единомышленников. Праздник стал живым напоминанием о том, что единство — это не абстрактное понятие, а настоящая сила, объединяющие семьи, поколения и весь народ.
Теплые слова прозвучали и от председателя Могилевского городского Совета депутатов Светланы Сташевской. «Этот праздник объединяет нас всех, независимо от того, в какой части Беларуси мы живем, какой мы национальности, каким делом мы занимаемся, сколько нам лет. Самое главное, что мы все вместе любим нашу Беларусь. И самое важное — это то, что именно благодаря любви к своему городу, любви к нашей Родине мы созидаем. Мы, опираясь на опыт прошлых поколений, создаем условия для молодых. Для того, чтобы мы с гордостью могли сказать, что все, что сделано в нашем городе, сделано с любовью», — отметила она.
Для многих День народного единства — это не просто праздник, а важнейшая историческая дата. «День народного единства — это важный праздник в новейшей истории нашей страны. Поэтому здесь, на площади Единства, собрались жители и гости нашего города и празднуют этот знаменательный день, который действительно восстановил нашу страну, поднял из пепла, объединил семьи. Белорусы — единая нация, и мы имеем право на собственное независимое государство», — сказал могилевчанин Дмитрий Роговцов.
Особое впечатление на гостей произвела насыщенная ярмарка и интерактивные зоны. «Мне очень нравится этот энергичный концерт — настоящий праздник! Ярмарка настолько насыщенная, что можно часами гулять, рассматривать лавочки, приобретать разные сувениры и украшения — все такое яркое, теплое, душевное. Особенно ценно, что здесь много интерактивных игр: ты не просто зритель, а участник — чувствуешь живое взаимодействие с людьми, атмосферу единения. И как же трогательно стоять и слушать, как поют маленькие дети — с такой искренностью и радостью. Они заряжают, заставляют улыбаться и двигаться вместе со всеми, — рассказала Виктория Ключникова. — Это не просто мероприятие — это эмоции, тепло, вдохновение».
Студент Евгений Трипуз, который с самого начала наблюдал за праздником и не покидал площадь до самого завершения, отметил: «Праздник мне очень понравился — насыщенный, душевный, с теплой атмосферой. Этот праздник — не просто дань истории, а основа для крепких отношений, взаимной поддержки и общей безопасности. Такие события объединяют, учат ценить мир и стабильность».-0-