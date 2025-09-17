Мы вместе и мы — сила. Могилев отметил День народного единства концертом, ярмаркой и народными гуляньями

Теплые слова прозвучали и от председателя Могилевского городского Совета депутатов Светланы Сташевской. «Этот праздник объединяет нас всех, независимо от того, в какой части Беларуси мы живем, какой мы национальности, каким делом мы занимаемся, сколько нам лет. Самое главное, что мы все вместе любим нашу Беларусь. И самое важное — это то, что именно благодаря любви к своему городу, любви к нашей Родине мы созидаем. Мы, опираясь на опыт прошлых поколений, создаем условия для молодых. Для того, чтобы мы с гордостью могли сказать, что все, что сделано в нашем городе, сделано с любовью», — отметила она.