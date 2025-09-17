ТАСС: Европа не откажется от закупок российской нефти

Европейские страны не станут отказываться от российского газа. Об этом в среду, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из европейских дипломатических кругов.
— Дискуссии есть, но все понимают, что этот сценарий нереалистичен, население европейских стран не воспримет это, — приводят его слова в материале.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам — членам Евросоюза нужно навсегда отказаться от энергоресурсов российского происхождения и перейти на «чистую европейскую энергетику».
5 сентября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал навсегда запретить европейским государствам приобретать российские энергоресурсы, чтобы в ЕС не попало «ни одной молекулы российских углеводородов». Комментируя заявление представителя ЕК, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.
8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры Киева по-прежнему продолжают закупать нефть и газ у России. В связи с этим он призвал оказать «дополнительное давление» на российского лидера Владимира Путина.