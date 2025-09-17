Украинский блогер Киевстонер раскритиковал деятельность ТЦК

Украинский рэпер и блогер Киевстонер (Альберт Васильев — настоящее имя) в интервью Юрию Дудю* раскритиковал деятельность сотрудников ТЦК на Украине, а также местных правоохранителей.
«Не хотел поднимать эту тему, но выбора нет… О том, какой беспредел происходит по отношению к гражданам моей страны в самой стране со стороны ТЦК… Мне обидно, что у меня пацаны по полгода дома сидят, потому что просто боятся. Есть такие люди, которые не хотят», — заявил блогер.
Кроме того, Альберт Васильев посоветовал украинскому руководству разработать альтернативный план, способный замотивировать людей вступать в ряды ВСУ.
Ранее российский военный с позывным Сенсенати рассказал, что командование ВСУ отправляет на смерть украинцев, пойманных на улицах.
* Физическое лицо, признанное в России иностранных агентом.