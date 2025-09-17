Wyborcza: Поляк принял румына за украинца и выстрелил ему в лицо

В марте в торговом центре в польском Вроцлаве мужчина выстрелил в румына из пневматического пистолета, приняв его за украинца. Об этом инциденте написало издание Wyborcza.
По данным журналистов, Михаил Ф. открыл стрельбу по гражданину Румынии и попал ему в лицо, после чего начал избивать мужчину, крича о своей ненависти к украинцам и призывая жертву «уехать домой».
Вскоре после происшествия мужчину арестовали, ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, передает Wyborcza.
30 декабря 2024 года в СМИ появились сообщения о том, что полиция немецкого города Хиршберга тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на них с топором и ножом. Мужчина начал размахивать оружием, из-за чего глава компании, где находился украинец, вызвал полицейских. После прибытия правоохранителей на место инцидента беженец бросился с топором и на них, из-за чего в него пришлось выстрелить.
24 августа радикально правая «Партия свободы» в Нидерландах заявила, что в случае прихода к власти будет добиваться депортации украинских мужчин призывного возраста из страны. В программе фракции также присутствуют предложения о приостановке мер по воссоединению семей беженцев и расширению полномочий полиции по делам иностранцев.