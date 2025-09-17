Wyborcza: Поляк принял румына за украинца и выстрелил ему в лицо

30 декабря 2024 года в СМИ появились сообщения о том, что полиция немецкого города Хиршберга тяжело ранила больного шизофренией украинского беженца, который пытался напасть на них с топором и ножом. Мужчина начал размахивать оружием, из-за чего глава компании, где находился украинец, вызвал полицейских. После прибытия правоохранителей на место инцидента беженец бросился с топором и на них, из-за чего в него пришлось выстрелить.