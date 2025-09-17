Эксперт Акимова предупредила о последствиях повышения утильсбора

Увеличение размера утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили. Об этом в среду, 17 сентября, заявила генеральный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.
По словам эксперта, нововведение в первую очередь затронет так называемые народные автомобили — среднеразмерные кроссоверы, мощность которых выше льготных 160 лошадиных сил. Она отметила, что перед повышением размера платежа на рынке произойдет небольшой всплеск продаж, который вскоре сменится резким спадом.
— На фоне ожидаемого роста цен оборачиваемость автомобилей с пробегом увеличилась, клиенты быстрее принимают решения о покупке. Что касается подержанных европейских иномарок, аудитория у них есть, она очень лояльная, — передают слова Акимовой «Известия».
Правительство планирует многократно увеличить утильсбор на автомобили с объемом двигателя свыше 3,5 литра и мощностью более 500 лошадиных сил. Согласно проекту постановления, начиная с 2030 года максимальная ставка платежа на эту категорию превысит 10 миллионов рублей.
Глава Минпромторга Антон Алиханов еще в июне упоминал, что размер ставки утилизационного сбора для автомобилей, оборудованных двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозят на территорию России физические лица для личных нужд, планируется увеличить.