Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Акимова предупредила о последствиях повышения утильсбора

Увеличение размера утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили. Об этом в среду, 17 сентября, заявила генеральный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

Увеличение размера утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили. Об этом в среду, 17 сентября, заявила генеральный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

По словам эксперта, нововведение в первую очередь затронет так называемые народные автомобили — среднеразмерные кроссоверы, мощность которых выше льготных 160 лошадиных сил. Она отметила, что перед повышением размера платежа на рынке произойдет небольшой всплеск продаж, который вскоре сменится резким спадом.

— На фоне ожидаемого роста цен оборачиваемость автомобилей с пробегом увеличилась, клиенты быстрее принимают решения о покупке. Что касается подержанных европейских иномарок, аудитория у них есть, она очень лояльная, — передают слова Акимовой «Известия».

Правительство планирует многократно увеличить утильсбор на автомобили с объемом двигателя свыше 3,5 литра и мощностью более 500 лошадиных сил. Согласно проекту постановления, начиная с 2030 года максимальная ставка платежа на эту категорию превысит 10 миллионов рублей.

Глава Минпромторга Антон Алиханов еще в июне упоминал, что размер ставки утилизационного сбора для автомобилей, оборудованных двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозят на территорию России физические лица для личных нужд, планируется увеличить.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше