Белорусский союз журналистов объявил победителей премии «Золотое перо — 2025»

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов в День народного единства объявил победителей премии «Золотое перо — 2025». Такая информация размещена на сайте БСЖ, сообщает БЕЛТА.
На конкурс принимались материалы в 11 номинациях. За лучшую работу в информационных и аналитических жанрах победу разделили редактор отдела социальной, научной, культурной и спортивной информации БЕЛТА Светлана Василевская и специальный корреспондент отдела социальной политики газеты «СБ. Беларусь сегодня» Елена Басикирская.
Кроме того, победителей определили в следующих номинациях: «За лучший авторский проект в интернете и социальных сетях имени Дмитрия Крята», «За разработку актуальных проблем общественно-политической жизни, премия им. Г. Булацкого», «За гражданскую позицию журналиста», «За лучшую работу в области фотожурналистики, дизайна», «За лучшую работу в художественно-публицистических жанрах», «За лучший цикл работ в радио- и тележурналистике».
В конкурсе также были объявлены номинации «За весомый вклад в развитие корпоративных медиа», «За весомый вклад в развитие региональной журналистики», «За верность профессии (ветераны журналистики)». Присуждена и специальная премия «Наследие Великой Победы».
Заслуженные награды будут вручены победителям на отчетно-выборных региональных конференциях и съезде Союза журналистов.
По условиям конкурса представляемые на конкурс материалы должны быть опубликованы (выданы в эфир) в классических, конвергентных и цифровых СМИ и медиа в 2024 году. -0-