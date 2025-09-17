Ричмонд
Силами ПВО вечером 17 сентября над Ростовской областью сбили беспилотник

В среду вечером в небе над Ростовской областью был сбит БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 сентября над территорией Ростовской области сбили беспилотник. Об этом сообщают в министерстве обороны России.

— Воздушная атака была успешно отражена системами ПВО. Всего в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа, — уточнили в военном министерстве. — Три дрона сбили над Курской областью, два — над Белгородской областью, и один над Ростовской областью.

Напомним, накануне вечером над территорией Ростовской области также уничтожили три беспилотника. Воздушные атаки отражали в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах.

