Силами ПВО вечером 17 сентября над Ростовской областью сбили беспилотник

Вечером 17 сентября над территорией Ростовской области сбили беспилотник. Об этом сообщают в министерстве обороны России.
— Воздушная атака была успешно отражена системами ПВО. Всего в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа, — уточнили в военном министерстве. — Три дрона сбили над Курской областью, два — над Белгородской областью, и один над Ростовской областью.
Напомним, накануне вечером над территорией Ростовской области также уничтожили три беспилотника. Воздушные атаки отражали в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах.
