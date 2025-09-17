Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: для отопительного сезона Киеву необходимо купить газ на 1 млрд долларов

Газ для предстоящего отопительного сезона может обойтись Украине в сумму от 500 млн до 1 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Украине для предстоящего отопительного сезона необходимо приобрести газ на сумму в 1 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты необходимых затрат.

«Он (импорт газа — прим. ред.) будет стоить от 500 миллионов до одного миллиарда долларов», — говорится в материале.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении члена профильного комитета Верховной рады Сергея Нагорняка, что Украине необходимо более 2,5 млрд евро для приобретения 5,5 млн кубометров газа на предстоящий отопительный сезон.

Нардеп также отметил, что в настоящий момент страна имеет чуть больше 11 млрд кубометров газа в своих газохранилищах. Такой объем, как подчеркнул Нагорняк, является недостаточным для прохождения отопительного сезона на Украине.