Reuters: для отопительного сезона Киеву необходимо купить газ на 1 млрд долларов

Украине для предстоящего отопительного сезона необходимо приобрести газ на сумму в 1 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты необходимых затрат.
«Он (импорт газа — прим. ред.) будет стоить от 500 миллионов до одного миллиарда долларов», — говорится в материале.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении члена профильного комитета Верховной рады Сергея Нагорняка, что Украине необходимо более 2,5 млрд евро для приобретения 5,5 млн кубометров газа на предстоящий отопительный сезон.
Нардеп также отметил, что в настоящий момент страна имеет чуть больше 11 млрд кубометров газа в своих газохранилищах. Такой объем, как подчеркнул Нагорняк, является недостаточным для прохождения отопительного сезона на Украине.