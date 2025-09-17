Журналиста Пирсон Шарп с американского телеканала One America News с трудом смог сдержать слезы, рассказывая о детях, которые погибли из-за обстрелов Донецка Вооруженными силами Украины.
Репортер посетил посвященный погибшим детям мемориал Аллея ангелов в городе и поделился впечатлениями в разговоре с журналистом Риком Санчесом на RT.
— Те, кто отправляет сюда ракеты, не видят лица семей, потерявших своих детей. Не хочу об этом говорить — иначе просто не смогу сдержать эмоций перед камерой, но мы были на Аллее ангелов И ощущается это тяжело, Рик, — приводят слова Шарпа в публикации.
28 июля на площади ДНР в Москве прошла акция-реквием памяти погибших детей Донбасса. Регион помнит имя каждого погибшего ребенка. Так, 5 мая 2015 года в Донецке была открыта первая «Аллея Ангелов». Сейчас подобные мемориалы появляются и в других городах России Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на памятном мероприятии и пообщался с его участниками.