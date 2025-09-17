Nature: ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней

Европейские исследователи разработали искусственный интеллект, который способен прогнозировать возникновение заболеваний за много лет до их появления, опираясь на индивидуальные медицинские данные человека. Об этом говорится в научной публикации, размещенной в журнале Nature.
В статье указано, что ученые адаптировали архитектуру GPT для прогнозирования развития различных заболеваний. Модель искусственного интеллекта под названием Delphi-2M предсказывает вероятность возникновения более тысячи болезней на основе истории болезни каждого пациента с точностью, сопоставимой с современными моделями, ориентированными на отдельные заболевания. Кроме того, Delphi-2M способна генерировать гипотетические сценарии состояния здоровья на перспективу до 20 лет, предоставляя важную информацию о потенциальной нагрузке болезней.
ИИ-модель обучалась на данных 400 тысяч участников проекта UK Biobank, содержащего биологические материалы и медицинские сведения примерно полумиллиона человек, а также на информации о 1,9 миллионах граждан Дании. Исследователи подчеркивают, что GPT-модели перспективны для задач прогнозирования и генерации в сфере здравоохранения и могут эффективно использоваться в государственных масштабах.
