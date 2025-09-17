Nature: ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней

В статье указано, что ученые адаптировали архитектуру GPT для прогнозирования развития различных заболеваний. Модель искусственного интеллекта под названием Delphi-2M предсказывает вероятность возникновения более тысячи болезней на основе истории болезни каждого пациента с точностью, сопоставимой с современными моделями, ориентированными на отдельные заболевания. Кроме того, Delphi-2M способна генерировать гипотетические сценарии состояния здоровья на перспективу до 20 лет, предоставляя важную информацию о потенциальной нагрузке болезней.