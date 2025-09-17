Ричмонд
Израиль намерен открыть прямые авиарейсы между Краснодаром и Тель-Авивом

В настоящее время еженедельно осуществляется 32 прямых рейса из России в Израиль.

Источник: Аргументы и факты

Глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцов выступила с заявлением, что израильская сторона планирует открыть прямые авиарейсы между Краснодаром и Тель-Авивом.

«Планируется запуск рейсов Тель-Авив — Краснодар», — приводит ее слова агентство РИА Новости.

Кроме того, Ксения Воронцова обратила внимание, что в настоящее время еженедельно осуществляется 32 прямых рейса из России в Израиль.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что аэропорт Краснодара возобновил работу. Авиагавань не обслуживала самолеты с февраля 2022 года.