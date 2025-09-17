Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославля

Ранее в Белгороде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля BMW X7, за рулем которого находился тренер по смешанным единоборствам Рамазан Гаджимурадов, погибли два фельдшера скорой помощи. Авария произошла на высокой скорости — иномарка столкнулась с машиной скорой. Сам Гаджимурадов получил травмы. По итогам медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.