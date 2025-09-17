Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор Блиновской.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мосгорсуд 13 октября рассмотрит жалобу на приговор «королеве марафонов» Елене Блиновской, осужденной за легализацию денег, сообщили РИА Новости в суде.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября», — сказали в суде.

Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.