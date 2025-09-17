Освобождены виновники массового отравления шаурмой в Москве

Всех виновников крупного отравления шаурмой и курой гриль в одном из столичных бистро освободили во вторник сразу после вынесения приговора.
Напомним, что массовое отравление шаурмой из «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской произошло в августе 2023 года. В больницу за считаные дни поступили 32 жителя столицы, отведавших фастфуд в этом заведении. Пациенты жаловались на сильную рвоту и диарею. Врачи поставили всем один и тот же диагноз — сальмонеллез.
Роспотребнадзор проверил общепит, который посетил каждый отравленный. Оказалось, что с целью уменьшения издержек владельцы бистро продавали продукцию без маркировки и документов и с истекшим сроком годности. А на производстве ООО «Курносики», из которого завозилась курица для шаурмы, и вовсе царила полная антисанитария: по цеху бродили крысы, пищевые продукты валялись на грязном полу, протухшее мясо хранилось вместе с еще свежим, а работники не имели медкнижек. Общепит закрыли, а шестеро виновных оказались на скамейке подсудимых за реализацию товаров, не соответствующих требованиям безопасности. Среди них индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, генеральный директор компании-производителя и его заместитель.
Тимирязевский районный суд приговорил обвиняемых к срокам от 1 года до 3 лет в колонии общего режима. Но им зачли время проведенное под арестом, благодаря чему все смогли выйти на свободу. На заседание пришли родственники подсудимых. После оглашения приговора зал заполнили вздохи облегчения, кто-то даже заплакал от счастья.