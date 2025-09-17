Освобождены виновники массового отравления шаурмой в Москве

Роспотребнадзор проверил общепит, который посетил каждый отравленный. Оказалось, что с целью уменьшения издержек владельцы бистро продавали продукцию без маркировки и документов и с истекшим сроком годности. А на производстве ООО «Курносики», из которого завозилась курица для шаурмы, и вовсе царила полная антисанитария: по цеху бродили крысы, пищевые продукты валялись на грязном полу, протухшее мясо хранилось вместе с еще свежим, а работники не имели медкнижек. Общепит закрыли, а шестеро виновных оказались на скамейке подсудимых за реализацию товаров, не соответствующих требованиям безопасности. Среди них индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, генеральный директор компании-производителя и его заместитель.