В Раде рассказали о заключенной Зеленским «сделке с дьяволом»

Президент Украины Владимир Зеленский не может заключить мирное соглашение, поскольку он уже пошел на «сделку с дьяволом». Об этом в среду, 17 сентября, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
Так парламентарий прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Зеленскому придется заключить сделку для завершения военного конфликта с Россией, отметив, что такой сценарий невозможен.
— Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Поэтому никакие другие соглашения, никакие переговоры, никакой мирный процесс с ним невозможны. Его «сделка» не оставляет места для чего-либо другого, — написал Дмитрук на своей странице в соцсети X.
16 сентября Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку по урегулированию конфликта на Украине. В тот же день лидер киевского режима высказался, что он готов встретиться с Трампом и президентом России Владимиром Путиным, но не в Москве и без «каких-либо условий».
По словам Зеленского, Вашингтону и европейским странам необходимо перестать думать о себе и своих будущих взаимоотношениях с Россией. Он призвал западные государства переключить внимание на защиту Украины и подчеркнул, что каждый день их переговоров о том, какие санкции ввести, стоит Киеву «многих жизней».