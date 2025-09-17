В Раде рассказали о заключенной Зеленским «сделке с дьяволом»

16 сентября Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку по урегулированию конфликта на Украине. В тот же день лидер киевского режима высказался, что он готов встретиться с Трампом и президентом России Владимиром Путиным, но не в Москве и без «каких-либо условий».