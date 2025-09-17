Депутат Аксаков рассказал, как потратил первую в РФ зарплату в цифровых рублях

С 1 октября 2025 года пройдет тестовое внедрение цифрового рубля, с помощью которого в дальнейшем будут начислять разные виды социальных выплат: стипендии, выплаты из федерального бюджета или пенсии. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, как после нововведения пенсионеры будут получать выплаты и насколько это может быть удобно.