Депутат Аксаков рассказал, как потратил первую в РФ зарплату в цифровых рублях

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый в России получивший зарплату в цифровых рублях, рассказал, что перевел средства в детский благотворительный фонд, а позже расплатился валютой в кафе, где ее принимают в экспериментальном формате.

— Деньги перечислили, и я решил их на практике попробовать, как они могут быть использованы… Все легко прошло, — передает слова депутата телеканал RT.

Парламентарий подчеркнул, что внедрение цифрового рубля как в бюджетном процессе, так и на платежном рынке будет осуществляться поэтапно. Граждане смогут выбирать, в какой форме получать зарплату и каким образом совершать переводы и оплачивать товары и услуги.

С 1 октября 2025 года пройдет тестовое внедрение цифрового рубля, с помощью которого в дальнейшем будут начислять разные виды социальных выплат: стипендии, выплаты из федерального бюджета или пенсии. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, как после нововведения пенсионеры будут получать выплаты и насколько это может быть удобно.