Украинская теннисистка Свитолина призвала ужесточить меры против россиян

При этом 12 сентября Международная федерация бобслея и скелетона не допустила российских атлетов до отбора на Олимпийские игры, которые пройдут в Милане в 2026 году. По словам президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, девять членов конгресса организации проголосовали за допуск россиян, 36 — против, еще шестеро делегатов отказались от участия в голосовании.