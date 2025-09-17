Ричмонд
Украинская теннисистка Свитолина призвала ужесточить меры против россиян

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала ужесточить меры в отношении российских спортсменов. Об этом сообщает портал AS.

Она отметила, что не считает спорт независимым от политики, так как его используют для пропаганды.

— Некоторые шаги уже были предприняты, например запрет флагов или ограничение участия, но необходимы более жесткие меры, — приводят ее слова в материале.

Свитолина отказывается пожимать руки соперницам из России и обращалась к Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) с просьбой сделать заявление о том, что рукопожатия между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будут происходить.

В прошлом году уроженка Москвы и действующая представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла Свитолину в четвертьфинале Уимблдона. Игра теннисисток длилась час и одну минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Рыбакиной.

21 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований по 31 дисциплине, подчеркнув, что в этом отношении «лед тронулся». Чернышенко добавил, что министр спорта России Михаил Дегтярев активно работает в этом направлении.

При этом 12 сентября Международная федерация бобслея и скелетона не допустила российских атлетов до отбора на Олимпийские игры, которые пройдут в Милане в 2026 году. По словам президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, девять членов конгресса организации проголосовали за допуск россиян, 36 — против, еще шестеро делегатов отказались от участия в голосовании.

