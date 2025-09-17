Брестчане: воссоединение Беларуси стало триумфом справедливости и олицетворением воли народа к единству

Ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Юрий Голубев обратил внимание, что «единство» очень многогранное понятие, включающее несколько аспектов. Один из них — исторический — важный, но не самый главный. «Это понятие не сводится только к событиям 1939 года, хотя, безусловно они очень важны. Сегодняшний облик нашей страны, ее границы во многом были определены тогда. Но корни Дня народного единства значительно глубже. Они простираются на глубину веков в силу того, что наш народ всегда стремился быть вместе. Наши люди хотели строить свою жизнь сами, отвечать самостоятельно за свою землю, быть в полном смысле суверенным государством. Сегодня мы живем именно в такой стране и этим гордимся и ценим, — подчеркнул он, добавив, что белорусский народ — счастливчик. — Не так много примеров, когда разделенный народ в последующем объединился и успешно построил свое независимое государство. Наша страна не самая большая в мире и по населению, но занимает ведущие роли в геополитическом пространстве».