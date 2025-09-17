Брестчане: воссоединение Беларуси стало триумфом справедливости и олицетворением воли народа к единству

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте большим концертом под открытым небом завершают празднование Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
Своим творчеством зрителей порадовали исполнители и творческие коллективы Брестчины, а также столичные артисты. На площадке у Ледового дворца собрались жители города над Бугом и гости со всех районов Брестской области.
«17 сентября 1939 года — дата, которая навеки вписана в историю нашей страны. Воссоединение Восточной и Западной Беларуси стало триумфом справедливости, победой над разделением, олицетворением нерушимой воли белорусского народа к единству. В единстве ковалась наша Победа в Великой Отечественной войне. В единстве наши предки восстановили из пепла города и села. В единстве мы строим сильную и процветающую Беларусь. Сегодня, глядя на любимый Брест, на улыбки брестчан, вижу, как эта сила единства преображает нашу жизнь, наполняет ее смыслом и гордостью за свою Родину», — сказал председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.
«Мы — народ с богатой историей, с уникальной культурой и духовными ценностями. Наша сила — в верности своим корням, в уважении к старшему поколению, в заботе о будущем наших детей. Мы гордимся своими традициями, своей землей, — подчеркнул Сергей Лободинский. — Трогательным и торжественным получился концерт, посвященный Дню народного единства, к которому мы так тщательно готовились. Он стал ярким символом нашего единения, нашей любви к Родине, нашей гордости за свой народ».
Ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Юрий Голубев обратил внимание, что «единство» очень многогранное понятие, включающее несколько аспектов. Один из них — исторический — важный, но не самый главный. «Это понятие не сводится только к событиям 1939 года, хотя, безусловно они очень важны. Сегодняшний облик нашей страны, ее границы во многом были определены тогда. Но корни Дня народного единства значительно глубже. Они простираются на глубину веков в силу того, что наш народ всегда стремился быть вместе. Наши люди хотели строить свою жизнь сами, отвечать самостоятельно за свою землю, быть в полном смысле суверенным государством. Сегодня мы живем именно в такой стране и этим гордимся и ценим, — подчеркнул он, добавив, что белорусский народ — счастливчик. — Не так много примеров, когда разделенный народ в последующем объединился и успешно построил свое независимое государство. Наша страна не самая большая в мире и по населению, но занимает ведущие роли в геополитическом пространстве».
Он пояснил, что единство также олицетворяет общие цели, видение развития государства. «Мы являемся хозяевами на своей земле и строим будущее так, как мы его понимаем, но в основе — благо народа», — отметил ректор вуза.
По словам брестчанки Аллы Франк, хоть День народного единства белорусы отмечают всего несколько лет, праздник уже полюбился. «Общее у нас то, что мы действительно любим свою республику, свой город. Люди радуются празднику, потому что он заслуженный, мы его долго ждали и дождались наконец. В мире сейчас непростая обстановка, у наших границ тоже. Но мы твердо стоим, потому что все дружные, вместе. Это здорово. Мы хотим дружить со всеми народами мира, и с той же Польшей, и с Россией», — поделилась мнением воспитатель детского сада.
В финале областного праздника небо над Брестом раскрасил яркий фейерверк. -0-