Разные, но одна семья. Гайдукевич о единстве белорусов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы входят в разные политические партии и общественные объединения, и несмотря на это проявляют единство, заявил председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич на Форуме патриотических сил Беларуси во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
«Как уничтожить страну, любую страну в мире? Ее надо расколоть. И такое мы видели не один раз в истории. Вспомните Советский Союз — его раскололи и залили кровью. Вспомните Украину — ее раскололи и залили кровью. Вспомните события в Югославии, на Ближнем Востоке, в Ираке. Никто не хочет войны. Никто не хочет умирать, все хотят жить в мире», — сказал он, добавив, что противники, однако, ищут религиозные, национальные противоречия, чтобы расколоть, ограбить, уничтожить страну.
Это пытались сделать и с Беларусью, заметил Олег Гайдукевич. «Вспомните новейшую историю начала 90-х. Нас хотели расколоть по религиозному признаку — на католиков и православных, по языку — на тех, кто говорит на русском или белорусском. На тех, кто “чистый” белорус или “нечистый”, — сказал он.
Однако, продолжил депутат, белорусам повезло. В 1994 году Президентом стал Александр Лукашенко. Он не допустил раскола. В частности, был решен языковой вопрос. «Но попытки раскола не остановились. Последняя была в 2020-м, когда нас хотели расколоть по политическому вопросу, вложили миллионы долларов. Но ничего не вышло», — подчеркнул Олег Гайдукевич.
«И сегодня здесь, с этой сцены я хочу сказать: белорусы, мы разные, как семья. Нет семьи без споров. Но это семья. И мы можем быть разных партий, общественных организаций, беспартийные. Да не нужны те партии и политики мира, которые несут раскол. Не нужны они — нам нужен мир. Нам нужно единство!» — сказал он.
Олег Гайдукевич отметил, что белорусов никто не победит военным путем, не задушит экономическими санкциями, если народ будет един, и это было доказано.
«Наш Президент и те, кто стоял с ним все эти 30 с лишним лет, не допустили раскола. А от нас, от каждого, зависит, будет ли так следующие 100 лет», — сказал он. -0-