Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разные, но одна семья. Гайдукевич о единстве белорусов

Олег Гайдукевич отметил, что белорусов никто не победит военным путем, не задушит экономическими санкциями, если народ будет един, и это было доказано.

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы входят в разные политические партии и общественные объединения, и несмотря на это проявляют единство, заявил председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич на Форуме патриотических сил Беларуси во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

«Как уничтожить страну, любую страну в мире? Ее надо расколоть. И такое мы видели не один раз в истории. Вспомните Советский Союз — его раскололи и залили кровью. Вспомните Украину — ее раскололи и залили кровью. Вспомните события в Югославии, на Ближнем Востоке, в Ираке. Никто не хочет войны. Никто не хочет умирать, все хотят жить в мире», — сказал он, добавив, что противники, однако, ищут религиозные, национальные противоречия, чтобы расколоть, ограбить, уничтожить страну.

Это пытались сделать и с Беларусью, заметил Олег Гайдукевич. «Вспомните новейшую историю начала 90-х. Нас хотели расколоть по религиозному признаку — на католиков и православных, по языку — на тех, кто говорит на русском или белорусском. На тех, кто “чистый” белорус или “нечистый”, — сказал он.

Однако, продолжил депутат, белорусам повезло. В 1994 году Президентом стал Александр Лукашенко. Он не допустил раскола. В частности, был решен языковой вопрос. «Но попытки раскола не остановились. Последняя была в 2020-м, когда нас хотели расколоть по политическому вопросу, вложили миллионы долларов. Но ничего не вышло», — подчеркнул Олег Гайдукевич.

«И сегодня здесь, с этой сцены я хочу сказать: белорусы, мы разные, как семья. Нет семьи без споров. Но это семья. И мы можем быть разных партий, общественных организаций, беспартийные. Да не нужны те партии и политики мира, которые несут раскол. Не нужны они — нам нужен мир. Нам нужно единство!» — сказал он.

Олег Гайдукевич отметил, что белорусов никто не победит военным путем, не задушит экономическими санкциями, если народ будет един, и это было доказано.

«Наш Президент и те, кто стоял с ним все эти 30 с лишним лет, не допустили раскола. А от нас, от каждого, зависит, будет ли так следующие 100 лет», — сказал он. -0-

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше