Героическая история, общие праздники. Что лежит в основе единства для простых белорусов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что лежит в основе единства для простых белорусов, корреспонденту БЕЛТА рассказали участники Форума патриотических сил Беларуси во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
Одним из участников Форума стал председатель профсоюзной организации работников налоговых и других финансовых органов Сергей Шуша. Он отметил, что праздник, который уходит глубоко корнями в события 1939 года, сегодня играет особую роль. «Это дата нашего единения. В 1939 году земли, которые были незаконно у нас отобраны, вернулись обратно», — отметил он и подчеркнул, что самое главное сегодня — сохранить полученное тогда единство.
А для этого необходимо задуматься о своей истории и не давать никому ее переписывать. Именно она — залог единства сегодня. Сам Сергей Шуша каждые каникулы возит своих детей в памятные места нашей страны. «В позапрошлом году были в Брестской области, посетили музей, Брестскую крепость. Когда были в Гомельской области — в “Красном береге”. Детей возим по всем нашим областям и показываем все достопримечательности», — поделился он.
Еще один участник — первый заместитель директора предприятия «Торгмаш Барановичи», член партии «Белая Русь» Максим Купцевич отметил, что единение каждый понимает по-своему, однако есть в нем кое-что общее для всех: «День народного единства — очень многообразный в своем значении праздник. Он отсылает нас и к истории воссоединения Западной и Восточной Беларуси, и в то же время говорит о единстве нашего народа сегодня. Мы едины в том, что вместе хотим строить общую страну, будущее для наших детей. Хотим, чтобы у нас всегда было безопасное и экономически развитое государство», — подчеркнул он.
Одной из основ единства народа, по мнению Максима Купцевича, являются общие праздники: День Победы, День Независимости и, конечно, День народного единства. «Необходимо посещать эти мероприятия, чтобы был какой-то общий дух, общая сплоченность. Также нужно доносить до собственных детей, что эти вещи на самом деле являются более значимыми, чем может показаться в повседневной жизни», — сказал Максим Купцевич.
Поделились своим мнением и сотрудники Белорусского профсоюза работников связи. Главный специалист отдела организационной работы Оксана Рослик, отметила, что в этот день в Беларуси особенно чувствуется, что мы — большая дружная семья, которая строит свое будущее и создает все условия для дальнейшей благополучной жизни каждого гражданина.
Поддержала ее и заведующая отделом организационной работы Ольга Касаткина. Она добавила, что на долю белорусского народа пришлось много испытаний, поэтому мы уже извлекли определенные уроки и понимаем, что нужно объединяться. «Поэтому мы сегодня здесь и верим в будущее, что все у нас будет хорошо», — отметила она.
Для белорусов залог единства — историческое прошлое. Пока мы помним, что когда-то оказавшись разделенными, мы смогли объединиться, имеющееся единство будет цениться особенно дорого. -0-