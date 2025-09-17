Героическая история, общие праздники. Что лежит в основе единства для простых белорусов

Еще один участник — первый заместитель директора предприятия «Торгмаш Барановичи», член партии «Белая Русь» Максим Купцевич отметил, что единение каждый понимает по-своему, однако есть в нем кое-что общее для всех: «День народного единства — очень многообразный в своем значении праздник. Он отсылает нас и к истории воссоединения Западной и Восточной Беларуси, и в то же время говорит о единстве нашего народа сегодня. Мы едины в том, что вместе хотим строить общую страну, будущее для наших детей. Хотим, чтобы у нас всегда было безопасное и экономически развитое государство», — подчеркнул он.