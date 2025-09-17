Психолог Девятка назвала пять правил возвращения в рабочий график осенью

Осенью, как правило, рабочий график становится намного насыщеннее, и чтобы эффективно перестроиться на новый рабочий ритм, необходимо соблюдать несколько правил, рассказала в интервью KP.RU семейный психолог Анна Девятка.
В первые недели осени она рекомендовала планировать не больше двух-трех важных дел в день, остальные задачи должны быть мелкими. Необходимо планировать минимум, который будет точно по силам.
При планировании любого дела на его выполнение следует закладывать треть или половину того времени, которое может понадобиться. В противном случае сжатые сроки могут вызывать тревогу, рассказала Девяткова.
Психолог рекомендовала приобрести одежду, в которой будет комфортно, — например, тактильно приятные вещи, теплые свитера. Также она посоветовала повесить на рабочем месте мотивирующую картинку или фразу.
Эксперт также рекомендовала оставлять себе время на восстановление, например, на хобби, делать выходные насыщенными, придумывать ритуалы, которые будут заряжать энергией и приносить удовольствие.
Психолог также рекомендовала планировать встречи с приятными людьми и при общении с ними избегать негатива и конфликтных тем.
