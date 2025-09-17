Ричмонд
ВС РФ продолжают уничтожать войска ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

С соответствующим заявлением выступил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие российской армии продолжают уничтожать противника, заблокированного к югу от Клебан-Быкского водохранилища. С соответствующим заявлением выступил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

«Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища», — сообщил Герасимов на совещании в группировке «Центр» в зоне СВО.

Известно, что в зоне проведения спецоперации начальник Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Центр».

Добавим, Герасимов также сообщил о наступлении российской армии почти по всем направления в зоне СВО.