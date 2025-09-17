Reuters: экс-президенту Бразилии Болсонару диагностировали рак кожи

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару раннюю стадию рака кожи. Об этом сообщает агентство Reuters.
«По данным больницы, анализы выявили у Болсонару плоскоклеточный рак, и ему потребуются плановые осмотры», — говорится в материале статьи.
Отмечается, что ранее Болсонару обратился в медучреждение, чтобы удалить кожные образования. Экс-президент Бразилии также был выписан из больницы в среду, 17 сентября, после госпитализации из-за головокружения, рвоты и пониженного кровяного давления.
После прохождения тестов, врачи выявили у Болсонару раннюю стадию рака кожи, удалив новообразования. Однако теперь экс-главе Бразилии требуется регулярный мониторинг состояния из-за возможности новых осложнений.
Ранее KP.RU сообщал, что Жаира Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы по обвинению в заговоре с целью государственного переворота.