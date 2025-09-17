Ричмонд
Reuters: экс-президенту Бразилии Болсонару диагностировали рак кожи

Врачи обнаружили у Жаира Болсонару раннюю стадию рака кожи, удалив новообразования.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару раннюю стадию рака кожи. Об этом сообщает агентство Reuters.

«По данным больницы, анализы выявили у Болсонару плоскоклеточный рак, и ему потребуются плановые осмотры», — говорится в материале статьи.

Отмечается, что ранее Болсонару обратился в медучреждение, чтобы удалить кожные образования. Экс-президент Бразилии также был выписан из больницы в среду, 17 сентября, после госпитализации из-за головокружения, рвоты и пониженного кровяного давления.

После прохождения тестов, врачи выявили у Болсонару раннюю стадию рака кожи, удалив новообразования. Однако теперь экс-главе Бразилии требуется регулярный мониторинг состояния из-за возможности новых осложнений.

Ранее KP.RU сообщал, что Жаира Болсонару приговорили к 27 годам тюрьмы по обвинению в заговоре с целью государственного переворота.