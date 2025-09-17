Соцсети помогли полиции поймать ростовского лихача

Пост в соцсетях помог ростовским полицейским выйти на лихача на иномарке. Об этом рассказали в Управлении ГАИ по Ростовской области.
Видео с нарушением ПДД заметили в интернете сотрудники Госавтоинспекции. На записи видно, как водитель автомобиля «Вольво» выезжает на полосу встречного движения. Это грубое нарушение правил дорожного движения.
Полицейские быстро установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний житель Ростова-на-Дону. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о выезде на встречную полосу.
С нарушителем провели профилактическую беседу. Ему объяснили, что такие действия опасны для жизни людей.
В Госавтоинспекции напомнили, что выезд на «встречку» часто приводит к тяжелым авариям. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем.
