Соцсети помогли полиции поймать ростовского лихача

В Ростове водитель «Вольво» выехал на встречную полосу, попал на видео и штраф.

Источник: Комсомольская правда

Пост в соцсетях помог ростовским полицейским выйти на лихача на иномарке. Об этом рассказали в Управлении ГАИ по Ростовской области.

Видео с нарушением ПДД заметили в интернете сотрудники Госавтоинспекции. На записи видно, как водитель автомобиля «Вольво» выезжает на полосу встречного движения. Это грубое нарушение правил дорожного движения.

Полицейские быстро установили личность нарушителя. Им оказался 28-летний житель Ростова-на-Дону. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о выезде на встречную полосу.

С нарушителем провели профилактическую беседу. Ему объяснили, что такие действия опасны для жизни людей.

В Госавтоинспекции напомнили, что выезд на «встречку» часто приводит к тяжелым авариям. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем.

