Израиль запустит прямые авиарейсы из Тель-Авива в Краснодар

Напомним, утром 11 сентября аэропорт Краснодара возобновил работу. Воздушная гавань была закрыта в 2022 году после начала специальной военной операции для обеспечения безопасности полётов. 17 сентября аэропорт принял первый рейс после возобновления работы. Самолёт из Москвы приземлился с опережением графика, а пассажиров встретили по кубанской традиции — с народными мелодиями и караваем.