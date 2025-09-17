Ричмонд
Нигматуллин рассказал, когда поженится с возлюбленной, которая вдвое его моложе

Экс-голкипер и телеведущий Руслан Нигматуллин сказал, что в ноябре 2025 года планирует сыграть свадьбу с 23-летней Эвелиной.

Экс-голкипер и телеведущий Руслан Нигматуллин сказал, что в ноябре 2025 года планирует сыграть свадьбу с 23-летней Эвелиной. Нигматуллину 50 лет.

Эвелина сказала в эфире 1tv.ru, что во время первого свидания не сразу узнала, кем именно является Нигматуллин, и стала искать его имя в интернете только после того как увидела, что с ним многие фотографируются.

Нигматуллин сказал, что противоречия с бывшей женой у него появились до того, как он встретил Эвелину, и он ведет с экс-супругой судебную тяжбу из-за 120 миллионов рублей за московскую квартиру.

