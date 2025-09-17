Врач Денисенко рассказала, каким должно быть питание детей

Питание детей должно быть разнообразным, сбалансированным и умеренным. От него зависит их концентрация, работоспособность и настроение. Об этом рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
По словам специалиста, эти принципы особенно важны утром, когда организм ребенка нуждается в энергии для учебы и развития. Завтрак должен строиться по схеме «гарвардской тарелки»: 0,25 процента белка, который содержится в яйцах, мясе и молочных продуктов, 0,25 процента цельнозерновых углеводов (каши, хлеб, макароны из твердых сортов) и 0,5 процента овощей или фруктов.
— Предпочтительнее — белковые завтраки. Так ребенок дольше остается сытым, если в школе нет горячего питания, — подчеркнул Денисенко.
Она посоветовала родителям чередовать белковые и углеводные завтраки, использовать цельнозерновой хлеб и крупы, а также пробовать различные сочетания. Кроме того, врач рекомендовала учитывать желания ребенка и насильно не кормить его, поскольку это вызывает отвращение, передает Pravda.
Диетолог Римма Мойсенко рассказала, что лучшим вариантом школьного завтрака является каша. Она дает ребенку силы благодаря волокнам, не вызывает сонливости и помогает сохранять внимательность.