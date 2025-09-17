Герасимов: Российские войска вошли в Плещеевку и ведут бои вблизи Константиновки

Российские войска вошли в Плещеевку. Также отметил, что сражения на Александро-Калиновском направлении происходят вблизи Константиновки. Об этом в среду, 17 сентября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
— На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку, — приводят его слова в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
В тот же день Герасимов сообщил российские военнослужащие вошли в населенный пункт Ямполь и ведут там боевые действия. Вооруженные силы Украины полностью вытеснены из Серебрянского лесничества.
Минобороны также подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военкор Евгений Лисицын подтвердил, что российские вооруженные силы смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области.
До этого российские войска освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Кроме того, ВС РФ освободили Новоселовку в Запорожской области.