Актер Ленсовета Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Дель выпал с третьего этажа и повредил позвоночник.

Источник: Комсомольская правда

Актер театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге Илья Дель находится в реанимации после того, как выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артиста.

«Дель находится в реанимации. Он выпал из окна третьего этажа и повредил позвоночник», — сказал собеседник агентства.

При этом издание подчеркнуло, что официального подтверждения такого рода сведений на данный момент не имеет.

Как писал сайт «КП-Санкт-Петербург», актер театра и кино Илья Дель попал в реанимацию после падения. Из-за травмы артиста театру Ленсовета пришлось изменить репертуар и отменить спектакли с его участием.

Напомним, что в апреле Илья Дель получил серьезные травмы. Тогда его сожительница, Александра Дроздова, ранила актера ножом во время ссоры. Ножевые ранения затронули грудь и плечо, а также повредили правое легкое. Сам артист вызвал скорую помощь, после чего его направили в шоковую реанимацию.