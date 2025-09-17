Актер Ленсовета Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Напомним, что в апреле Илья Дель получил серьезные травмы. Тогда его сожительница, Александра Дроздова, ранила актера ножом во время ссоры. Ножевые ранения затронули грудь и плечо, а также повредили правое легкое. Сам артист вызвал скорую помощь, после чего его направили в шоковую реанимацию.