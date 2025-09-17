Актер Ленсовета Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна

Актер театра имени Ленсовета в Санкт-Петербурге Илья Дель находится в реанимации после того, как выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в окружении артиста.
«Дель находится в реанимации. Он выпал из окна третьего этажа и повредил позвоночник», — сказал собеседник агентства.
При этом издание подчеркнуло, что официального подтверждения такого рода сведений на данный момент не имеет.
Как писал сайт «КП-Санкт-Петербург», актер театра и кино Илья Дель попал в реанимацию после падения. Из-за травмы артиста театру Ленсовета пришлось изменить репертуар и отменить спектакли с его участием.
Напомним, что в апреле Илья Дель получил серьезные травмы. Тогда его сожительница, Александра Дроздова, ранила актера ножом во время ссоры. Ножевые ранения затронули грудь и плечо, а также повредили правое легкое. Сам артист вызвал скорую помощь, после чего его направили в шоковую реанимацию.