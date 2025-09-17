Суд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

Суд рассмотрит жалобу по делу Блиновской 13 октября.
Мосгорсуд 13 октября проведет заседание по апелляционной жалобе на приговор предпринимательницы и блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Об этом сообщили в пресс-службе суда со ссылкой на поступившие материалы.
«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября», — уточнили в суде. Информацию передает РИА Новости.
Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Беларусью, а в марте 2025 года Мосгорсуд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег. За время содержания под стражей и в СИЗО блогер уже отбывала часть срока, что позволяет ей рассчитывать на условно-досрочное освобождение, однако окончательное решение зависит от итогов рассмотрения апелляционной жалобы и позиции суда.