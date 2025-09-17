Суд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Беларусью, а в марте 2025 года Мосгорсуд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег. За время содержания под стражей и в СИЗО блогер уже отбывала часть срока, что позволяет ей рассчитывать на условно-досрочное освобождение, однако окончательное решение зависит от итогов рассмотрения апелляционной жалобы и позиции суда.