Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской

Мосгорсуд 13 октября проведет заседание по апелляционной жалобе на приговор предпринимательницы и блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Об этом сообщили в пресс-службе суда со ссылкой на поступившие материалы.

Суд рассмотрит жалобу по делу Блиновской 13 октября.

Мосгорсуд 13 октября проведет заседание по апелляционной жалобе на приговор предпринимательницы и блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Об этом сообщили в пресс-службе суда со ссылкой на поступившие материалы.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор назначено на 13 октября», — уточнили в суде. Информацию передает РИА Новости.

Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Беларусью, а в марте 2025 года Мосгорсуд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег. За время содержания под стражей и в СИЗО блогер уже отбывала часть срока, что позволяет ей рассчитывать на условно-досрочное освобождение, однако окончательное решение зависит от итогов рассмотрения апелляционной жалобы и позиции суда.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше