Садовод Самойлова: приметы природы указывают на суровую зиму 2025−2026

Клен и виноград рано сменили цвет листьев, а рябина поспела еще в августе, обратила внимание эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Приближающаяся зима, если верить приметам природы, окажется суровой, рассказала URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова.

«В этом году приметы, интуиция и логика сошлись. Согласно приметам, зима будет холодной, возможно, и суровой», — рассказала садовод.

По ее словам, о холодной зиме говорит ранняя смена цвета листьев у клена и винограда — в этом году они стали темно-бордовые раньше времени. Созревшая еще в августе рябина говорит о том, что зима будет затяжной и суровой, а весна наступит позже обычного, отметила она. По словам садовода, в этом году был щедрый урожай грибов и ягод, что всегда бывает перед морозными зимами.

Самойлова рассказала, что репчатый лук в этом году одет в несколько одежек, что также характерно для морозных зим.

Ранее ландшафтный дизайнер и эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что сентябрь является одним из самых напряженных месяцев для дачников, необходимо успеть собрать урожай и подготовить участок к зиме.