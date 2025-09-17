Садовод Самойлова: приметы природы указывают на суровую зиму 2025−2026

По ее словам, о холодной зиме говорит ранняя смена цвета листьев у клена и винограда — в этом году они стали темно-бордовые раньше времени. Созревшая еще в августе рябина говорит о том, что зима будет затяжной и суровой, а весна наступит позже обычного, отметила она. По словам садовода, в этом году был щедрый урожай грибов и ягод, что всегда бывает перед морозными зимами.