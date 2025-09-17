Ученые создали искусственный интеллект, предсказывающий появление болезней

Исследователи изменили структуру генеративной нейросети под моделирование развития заболеваний. Она может рассчитать вероятность появления более чем тысячи разнообразных видов проблем со здоровьем на период до 20 лет. Тренируют ИИ-модель на данных 400 тысяч участников проекта UK Biobank — хранилища биологических материалов и сведений о здоровье примерно полумиллиона людей.