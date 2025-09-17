ФАС выдала предупреждение дочерней компании «Газпромнефть» из-за цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «Газпромнефть — региональные продажи» из-за разницы цен на топливо, зафиксированных на АЗС предприятия в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
«Организация повысила цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин», — говорится в сообщении.
В ФАС отметили, что дочерняя компания «Газпромнефть» занимает доминирующее положение на рынке бензинов и дизельного топлива в Тюменской области. При этом факт установки разных цен на АЗС предприятия является признаком нарушения антимонопольного законодательства РФ.
