ФАС выдала предупреждение дочерней компании «Газпромнефть» из-за цен на бензин

В ФАС отметили, что дочерняя компания «Газпромнефть» занимает доминирующее положение на рынке бензинов и дизельного топлива в Тюменской области. При этом факт установки разных цен на АЗС предприятия является признаком нарушения антимонопольного законодательства РФ.