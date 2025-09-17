Проект «Летописцы истории» с фото о ВОВ и СВО увидели почти 40 стран

Фотовыставку «Летописцы истории: спираль времени сквозь объективы фотокамер», которая объединила архивные снимки периода 1941−1945 годов военного фотокорреспондента Великой Отечественной войны Евгения Халдея и работы 2022−2025 годов российского фотографа-документалиста, главреда журнала «Новые Регионы России» Сергея Венявского, увидели уже порядка 40 стран мира, пишет Донецкое агентство новостей.
«Сейчас одновременно выставки организованы в нескольких регионах России и за рубежом. В частности, выставка отправилась в большой тур по Сибири. С февраля прошло уже более 100 выставок в России и примерно в 40 странах мира», — приводит издание слова Венявского.
Он также сообщил, что 17 октября выставка открылась в Дипломатической академии МИД России, она будет экспонироваться примерно до конца месяца.
Кроме того, в начале октября выставка во второй раз будет показана в Белоруссии, а в ближайших планах — ее экспонирование в Доминикане, Индии и Эфиопии.
Напомним, в мае мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли экспозицию «Путь к Победе» в Музее Победы на Поклонной горе, посвященную 80-летию победы в ВОВ.