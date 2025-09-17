Трамп во время визита забыл про Карла III и ушел разговаривать с гвардейцем

Во время своего визита в Виндзор президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп похлопал короля Великобритании Карла III по спине, а затем пошел вперед него, начав разговор с одним из королевских гвардейцев.
Согласно королевскому протоколу, прикосновения к британскому монарху считаются серьезным нарушением этикета: такое возможно только в том случае, если сам король проявит инициативу. Несмотря на это, Трамп решил похлопать монарха по спине, а затем заговорил с одним из гвардейцев в традиционном обмундировании. В один момент можно увидеть как Трамп идет в ногу с солдатом, а сам король медленно идет за ними.
Трансляцию встречи президента с монархом проводил Белый дом.
В тот же день чета Трампов опоздала на 15 минут на встречу с принцем и принцессой Уэльскими, Уильямом и Кейт Миддлтон, в Виндзоре. Одетая в бордовое платье Миддлтон вместе с Уильямом приветствовала прибывших, после чего Трампа и его жену отвезли на встречу с королем Великобритании Карлом III.
После эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг поделился тем, о чем глава Белого дома сказал своей супруге после прибытия в Великобританию. В свою очередь королевский эксперт Брюс Дарем заметил, что Кейт Миддлтон смутилась и не взяла за руку принца Уильяма во время встречи с четой Трампов.