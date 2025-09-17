Трамп во время визита забыл про Карла III и ушел разговаривать с гвардейцем

Согласно королевскому протоколу, прикосновения к британскому монарху считаются серьезным нарушением этикета: такое возможно только в том случае, если сам король проявит инициативу. Несмотря на это, Трамп решил похлопать монарха по спине, а затем заговорил с одним из гвардейцев в традиционном обмундировании. В один момент можно увидеть как Трамп идет в ногу с солдатом, а сам король медленно идет за ними.