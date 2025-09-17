В Москве на синей ветке метро произошел сбой движения из-за человека на путях

В Москве на синей ветке метро произошло временное увеличение движений поездов из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в сообщении источника.
Позднее представители ведомства сообщили, что движение поездов на синей ветке было введено в график после инцидента. Других подробностей пресс-служба департамента транспорта Москвы не приводит.
Подобный инцидент в столичном метро уже происходил на Замоскворецкой линии.
Ранее KP.RU сообщал, что на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы были увеличены интервалы в целях проверки инфраструктуры подземного движения.