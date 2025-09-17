Герасимов: ВС РФ полностью освободили Серебрянское лесничество в ЛНР

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном выбивании войсками России подразделений ВСУ из Серебрянского лесничества на территории ЛНР.
По словам Герасимова, группировка войск «Запад» продолжает наступление в районе Купянска, а также на краснолиманском направлении, где близится освобождение Кировска.
«Наши войска вчера вошли в Ямполь и ведут боевые действия, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», — отметил начальник Генштаба.
Ранее Герасимов также сообщил о наступлении российской армии почти по всем направлениям в зоне спецоперации.