Мурашко доложил Путину о грядущем переходе медвузов на целевое обучение

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в этом году в медвузы страны было подано 415 тыс. заявлений.
«Это на 20% больше, по сравнению с 2024 годом. И конкурс составил в среднем по нашим вузам 15 человек на место», — пояснил министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
За пять лет прием по медицинским программам специалитета вырос на 27%. На 43% за последние пять лет увеличились цифры приема по программам ординатуры.
«В ординатуру вузов в этом году подано 54 тысяч заявлений. Конкурс тоже растёт, и он составил в этом году три человека на место. И туда зачисляются люди, которые проявили себя не только в учёбе, но и в активной социальной жизни, и, соответственно, зарекомендовали себя как лидеры во время прохождения учёбы», — рассказал министр.
За те же пять лет число мест в медколледжах выросло на 60%, и конкурс туда составляет три человека на место.
«А следующим шагом для повышения кадрового потенциала системы здравоохранения стал новый законопроект, направленный на повышение качества образования и регулирование объемов подготовки», — сказал Мурашко.
Министр отметил, что в законопроекте предусматривается полный переход на целевое обучение в части объемов подготовки за счет средств федерального бюджета.