Историк Литвинова рассказала о продуктах в СССР, ставших отражением времени

Издание отмечает, что среди них — паста «Океан» из криля, которую называли «икрой для бедных», фруктовый кефир, плавленый сыр в тюбиках, кофе и какао в брикетах, которые можно было есть всухомятку, медовое масло для завтраков и апельсиновый майонез (сладкий соус для выпечки). Кроме того, в СССР делали уникальные заготовки: консервированный винегрет для походов и пикников, солёные арбузы в бочках, сухие брикеты киселя, которые дети использовали в качестве сладостей.