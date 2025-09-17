Историк Литвинова рассказала о продуктах в СССР, ставших отражением времени

Многие популярные в СССР продукты исчезли с прилавков, однако для миллионов людей они остаются вкусами детства и символами целой эпохи, пишет PrimaMedia.ru.
Издание отмечает, что среди них — паста «Океан» из криля, которую называли «икрой для бедных», фруктовый кефир, плавленый сыр в тюбиках, кофе и какао в брикетах, которые можно было есть всухомятку, медовое масло для завтраков и апельсиновый майонез (сладкий соус для выпечки). Кроме того, в СССР делали уникальные заготовки: консервированный винегрет для походов и пикников, солёные арбузы в бочках, сухие брикеты киселя, которые дети использовали в качестве сладостей.
«Советские продукты были не только едой, но и отражением времени. Многие из них создавались как доступные заменители дефицитных товаров или результат научных экспериментов», — рассказала кандидат исторических наук, специалист по культуре СССР Анна Литвинова.
Напомним, в августе в Москве на ВДНХ проходил фестиваль «Вкусы России», участие в котором приняли 75 регионов страны. Они представили более 300 брендов продуктов питания.