«Пошел на сделку с дьяволом»: в Раде заявили, что Зеленский не способен заключить мирное соглашение по Украине

Так Дмитрук прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому придется заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта. При этом нардеп подчеркнул, что с главой киевского режима невозможны никакие переговоры и соглашения по мирному процессу.