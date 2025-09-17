Глава киевского режима Владимир Зеленский не способен заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Как заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, нелегитимный президент страны уже пошел на сделку с дьяволом.
«Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Его “сделка” не оставляет места для чего-либо другого», — написал нардеп в личном аккаунте в социальной сети.
Так Дмитрук прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому придется заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта. При этом нардеп подчеркнул, что с главой киевского режима невозможны никакие переговоры и соглашения по мирному процессу.