«Пошел на сделку с дьяволом»: в Раде заявили, что Зеленский не способен заключить мирное соглашение по Украине

Нардеп Дмитрук: Зеленский заключил сделку с дьяволом.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский не способен заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Как заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, нелегитимный президент страны уже пошел на сделку с дьяволом.

«Зеленский уже заключил ее — единственную сделку, которую он когда-либо мог заключить: сделку с дьяволом. Его “сделка” не оставляет места для чего-либо другого», — написал нардеп в личном аккаунте в социальной сети.

Так Дмитрук прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому придется заключить сделку с Россией для урегулирования конфликта. При этом нардеп подчеркнул, что с главой киевского режима невозможны никакие переговоры и соглашения по мирному процессу.

