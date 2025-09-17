Число пропавших без вести солдат в 425-м полку ВСУ сравнимо с батальоном

Число пропавших без вести бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ сопоставимо с численностью целого батальона, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как заявил собеседник агентства, к соответствующему выводу пришли родные боевиков 425-го полка украинской армии.
«На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», — сообщил источник.
Напомним, ранее стало известно, что 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ решили выйти на акцию протеста в Киеве, поскольку подразделение понесло крупные потери.