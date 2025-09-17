МТЗ открыл первую в столице учебно-производственную мастерскую для учащихся колледжей

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся трех столичных колледжей будут проходить обучение в учебно-производственной мастерской, открытой на Минском тракторном заводе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
«Проект является знаковым не только для Минского тракторного завода, но и для всей страны. Ребята получат реальный опыт работы с современными технологиями и оборудованием. Это поможет воспитать квалифицированных специалистов, готовых сразу включиться в производственный процесс. Убежден, что такое сотрудничество укрепит связь образования и промышленности, обеспечит будущее предприятия и всей отрасли», — подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МТЗ» Андрей Базылюк.
В начале 2025 года Мингорисполком принял решение об открытии учебно-производственных площадок на базе ряда предприятий. В мастерской, созданной на базе механического цеха № 5 МТЗ, учащихся будут готовить по специальности «эксплуатация и наладка автоматизированного оборудования машиностроительного производства».
В нынешнем сезоне учебно-производственная мастерская примет около 90 учащихся, но в будущем число планируется удвоить. Совмещать теорию и практику ребята будут по четырем специальностям: «оператор станков с ПУ», «наладчик станков и манипуляторов с ПУ», «слесарь МСР», «контролер станочных и слесарных работ».-0-