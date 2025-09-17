Игрокам «Монако» пришлось раздеться до трусов в самолете перед полетом в Брюгге

Игроки футбольного клуба «Монако» были вынуждены раздеться до нижнего белья в самолете из-за неисправности системы кондиционирования. Инцидент произошел перед запланированным вылетом в Брюгге на матч Лиги чемпионов.
Изначально спортсменам запретили покидать самолет до тех пор, пока неисправность не устранят, однако позже рейс отменили. Так, команда сможет отправиться на игру только на следующий день, 18 сентября.
Момент того, как футболисты «Монако» веселятся в самолете, заснял на камеру полузащитник Поль Погба, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
